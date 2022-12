Njuna velika silvestrska poroka

V nadaljevanju preberite:

Ah, življenje, kako si polno presenečenj! Sedmega oktobra dopoldne, tik pred odprtjem pekarne v Ljubljani, je Ana Roš novinarki razlagala, kako verjame, da bo srečala sanjskega moškega. Ni vedela, da bo še isti večer prisedla k njegovi mizi. Z Urbanom Stojanom se bosta poročila na silvestrovo. Da, že konec tega meseca in še to se jima zdi, da se malo vleče. Česa takega si ne morejo zamisliti niti Rosamunde Pilcher, Danielle Steel in Victoria Holt skupaj – ker je res. Njuna zgodba je vedra, zabavna, pogumna, nora in normalna, pocukrana in globoka hkrati.

Kakšen dan! Ana Roš, najbolj znana slovenska šefinja kuhin­je, je zjutraj odprla pekarno in, bila je to novica dneva, kupci so vse takoj razgrabili. Popoldne intervju za intervjujem, pa vklop televizij ... Proti večeru je kljub drugačnim načrtom uničena zaspala v hotelski sobi. Zbudila se je pozno, sestradana, in šla na lov za kak grižljaj, vsaj burek ali pico. Medtem je dobila vabilo prijatelja, naj pride na kozarec v bližnji bistro. Prav vleklo je ni, šla je pa vseeno. Ko se je pozneje spominjala tega večera, je opazila, da na pogled ni mogla biti prav fatalna: stare superge za tek, prevelika majica, razmazan televizijski make-up, razmršeni lasje.