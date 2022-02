Noemi Zonta, dekle, ki je omrežilo Lonely Planet

V nadaljevanju preberite:

Januarja je vplivni popotniški vodnik Lonely Planet naredil veliko reklamo Sloveniji in jo v deseterici letošnjih najboljših destinacij na svetu uvrstil na peto mesto. Svojo izbiro je podkrepil s predstavitvenim videom, katerega glavna zvezda je poleg svetovno znane chefinje Ane Roš tudi simpatična 27-letna Noemi Zonta iz Žusterne. Njen življenjski slog odraža njeno ljubezen do športa, vetra in svobode, Američani pa so jo odkrili na instagramu. Tam ima zdaj 112.000 sledilcev.