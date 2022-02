Nova obljubljena dežela

V članku preberite:

Ko so se začeli tuji novinarji minulo jesen vrteti okoli Yan Gu, da bi izvedeli kakšne zasebne podrobnosti o življenju in osebnosti njene hčerke Eileen Gu, je bil njen prvi in najpomembnejši pogoj, da se ne sme nobeno vprašanje na noben način dotikati politike. Osemnajstletna Eileen je namreč športno-politična trofeja, ki si jo je Kitajska prigrabila iz rok ZDA, in to prav v času, ko so odnosi med velikima silama neprijetno napeti.