Novo oblast čaka polje, posejano z Janševimi minami

V nadaljevanju preberite:

Volitve v državni zbor prihodnji konec tedna bodo po mnenju marsikoga izjemno pomembne, celo usodne. Uvertura bo predčasno glasovanje v torek, sredo in četrtek. Ker se v petek tako rekoč začnejo prvomajske počitnice, ki jih marsikdo izkoristi za dopust, bo že udeležba v teh treh dneh najbrž visoka, zato je zanimivo, da je uradna kampanja še vedno precej medla. Očitno so se stranke sprijaznile, da so se ljudje večinoma že odločili, koga bodo volili, zato se trudijo svoje podpornike predvsem pripeljati do volilnih skrinjic.

Da so ljudje pretežno že odločeni, se strinjata politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti ter zgodovinar, član uredniškega odbora primorske revije za družbena in kulturna vprašanja Razpotja, raziskovalec na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti in kolumnist Dela Luka Lisjak Gabrijelčič. Oba menita, da bo udeležba na volitvah višja kot leta 2018, in pravita, da bi se moralo zgoditi kaj res nepredvidljivega, da stranke sedanje opozicije ne bi dobile dovolj glasov za sestavo vlade. Seveda to ne pomeni, da je vse že odločeno.