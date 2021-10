V nadaljevanju preberite: Kako sem z bistveno zmanjšano hitrostjo na goljufalskem pasu preživel dirkanje na velo­dromu in se čudil vsevišnjim, da lahko bitjem iste vrste namenijo tako različna stegna. Prvo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu, pri nas cestnokolesarski bum na oval ni pljusknil, je bilo leta 1893 v Chicagu, 28 let pred prvim cestnim. Svoj rekreativni pogum in veščino lahko na strašljivo nagnjeni stezi preizkusite v Češči vasi pri Novem mestu.