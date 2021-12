Občudujem pare, ki so skupaj mnogo let in premorejo ogenj

V nadaljevanju preberite:

Za božič bom sam je včasih prepeval eden največjih zvezdnikov pod Alpami, toda to je bilo pred skoraj dvajsetimi leti. Zdaj je luč sveta ugledal že njegov petnajsti album V naju še verjamem, ki ga preveva mediteranski melos in je eden njegovih najbolj osebnih izdelkov doslej. Z Janom Plestenjakom smo se pogovarjali o nastajanju albuma, preživljanju pandemičnega časa, pripovedovanju zgodb, druženju z glasbenimi prijatelji, bremenu slave, likovnih nasvetih, poslovnih odločitvah, Muri, rumenih medijih in o novi ljubezni.