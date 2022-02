Občutek, da bijemo isti boj, v katerem se moramo povezati

V nadaljevanju preberite:

Filmska režiserka Katarina Morano in gledališki režiser Žiga Divjak sta že od časov, ko sta na igralski akademiji postala ustvarjalni tandem, med najplodovitejšimi predstavniki svoje generacije. Njuno najnovejše delo, predstava Usedline, je ta teden doživelo premiero v ljubljanskem MGL, na sporedu pa bo spet 16., 21. in 24. februarja. Z ustvarjalcema, ki resnici najraje zreta naravnost v oči, smo se pogovarjali o združevanju dela in zasebnosti, o navezanosti na stvari, o občutku, da gre svet k vragu, in o razlogih za optimizem.