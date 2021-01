Obraz protiputinovske Rusije

Jutri bo minilo dva tedna od vrnitve Alekseja Navalnega, najglasnejšega kritika ruske oblasti, predvsem predsednika Vladimirja Putina, v domovino z zdravljenja v Nemčiji. Tam je bil, ker so ga avgusta lani v Rusiji zastrupili. Letalo so pred pristankom na letališču Vnukovo na jugu Moskve, kjer so ga čakali privrženci, preusmerili na letališče Šeremetjevo na severu ogromnega mesta. Navalnega so takoj po prihodu aretirali in je še vedno v zaporu. Kdo je 44-letnik, ki se ga boji eden najmočnejših ljudi na svetu?