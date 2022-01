Od ladjedelnice do nogometnega olimpa

V nadaljevanju preberite:

Je najtrofejnejši nogometni trener vseh časov. Dvakrat je osvojil ligo prvakov, 13-krat premier league, petkrat pokal FA … In vse to z istim klubom. Sir Alex Ferguson je danes nogometna legenda v vseh odtenkih in podtonih te besede, za rdeči del Manchestra pa pravo božanstvo. Na Silvestrovo bo praznoval okroglih osemdeset let.