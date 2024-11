Jodie Foster: Od otroške zvezdnice do muze De Nira in Hopkinsa

V nadaljevanju preberite:

Pred kamero je prvič stopila, ko je bila stara komaj tri leta. Doživela je otroško slavo, potem je igro postavila na stranski tir in resno študirala. Čeprav se je zdelo, da je svet medtem pozabil nanjo, se je vrnila v velikem slogu. Jodie Foster, ki bo v torek dopolnila 62 let, ni samo ena najbolj znanih in uspešnih igralk, ampak tudi režiserka in producentka. Tudi zato, ker je toliko časa preživela na očeh javnosti, skrbno varuje zasebno življenje.