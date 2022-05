Odhajajočo vlado bi najraje čim prej pozabil

V nadaljevanju preberite:

Javni intelektualec je po definiciji nekdo, ponavadi s humanistično izobrazbo, ki svoja kritična stališča v zvezi z družbenimi in političnimi zadevami izraža v debatah in medijih. Zaradi brutalnosti slovenske politike se včasih zdi, da so tovrstni glasovi utihnili, vendar ni tako. Eden teh njih je gotovo dr. Dragan Petrovec (letnik 1952), pravnik penolog, nekoč direktor ženskega zapora na Igu, potem profesor na več fakultetah in zdaj upokojeni raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti. Svoja stališča izraža v javnih debatah in v več medijih, tudi z redno kolumno v časopisu Dnevnik. Torej javni intelektualec iz učbenika.