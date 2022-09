Oliver, posebne vrste tič

Po najdaljši cesti na svetu je 38-letnik pešačil 993 dni in premagal 25.112 kilometrov, od skrajnega juga Južne Amerike do skrajnega aljaškega severa. Z vozičkom za dvojčke, v katerem je poleg najnujnejšega prevažal psičko. Ob vrnitvi so ga sprejeli kot olimpionika.