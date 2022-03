Pank ni stanje, v katerem bi rad obstal

V nadaljevanju preberite:

Dušan Moravec o temi, ki ga kot režiserja in scenarista ne bi zanimala: »Težko je reči, kaj bi bila tema, ki me ne bi zanimala. Zelo zanimiv bi bil recimo film o Borutu Pahorju kot liku, kakršen je. O zadnjih 100 dneh njegovega predsedovanja, recimo. Ampak se mi pa zdi moralno vprašljivo, ali želim delati film o nekom, katerega dejanja oziroma nedejanja mi niso niti približno všeč. Zakaj bi nekomu, ki s svojimi dejanji zanika mnogo tega, kar je meni pomembno, posvečal toliko pozornosti? On da veliko na zunanjo podobo, notranjosti, ki bi odzvanjala, kar govori, pa ni. Če bi jaz tako delal filme, bi bili lepi in kičasti, ne pa tudi vsebinsko polni. Lepa, dobro prodajana in gledana lupina, a to je že širša asociacija na današnji svet. Razkošje praznine.«