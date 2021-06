Pavle ikona, Nik bolj za sedanjo generacijo

V intervjuju preberite:

Male sive celice so stalnica televizijskega programa za otroke in mladino na Radioteleviziji Slovenija, na sporedu so od leta 1994. Ker so imele več kot dve desetlet­ji istega voditelja, Pavleta Ravnohriba, je bilo veliko presenečenje, za mnoge celo šok, ko ga je pred petimi leti zamenjal igralec mlajše generacije Nik Škrlec. Letos jeseni bo nova zamenjava, saj bosta voditeljsko mesto oktobra prvič zasedla dva, improvizatorja Juš Milčinski in Rok Škrlep.



Milčinski je improvizator z dolgo kilomet­rino, ki mu pripisujejo revitalizacijo Impro lige kot kotišča tovrstnega gledališkega ustvarjanja pred dobrimi 15 leti. Ima tudi bogate televizijske izkušnje. In nima samo znanega priimka, ampak dejansko je iz tiste družine Milčinski.