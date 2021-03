Petletnik ima težave s črko r

Spoštovani, pišem vam zaradi našega petlet­nika. Še vedno ne zna izgovoriti črke r, poleg tega nekoliko šešlja, nerazločno izgovarja sičnike in šumnike, sploh kadar bi rad kaj povedal na hitro. Ima starejšo sestro, ki je zelo lepo govorila že pri treh letih, nekaj težav je imela s črko r, pa smo jih odpravili sami, s posnemanjem brnenja avta, pa s ponavljanjem besed, kot so riba, raca, rak.Pri sinu to ne deluje, kadar ga poskušam zvabiti v kakšne jezikovne igre, preprosto odkoraka stran in počne kaj, kar ga zanima, po navadi je to povezano z avti in dinozavri. Tudi za črke nima pravega potrpljenja, najraje od vsega teče naokoli, strelja z namišljeno puško ali se vozi s kolesom, tako da se mi zdi, da v šoli z njim ne bo šlo tako gladko kot s prvorojenko. Zanima me, do kdaj naj bi otrok znal razločno izgovoriti vse črke in ali je že čas, da bi šli na pregled k logopedu.Se lahko za pregled dogovorimo sami ali potrebujemo napotnico sinove pediatrinje? Kolegice mi pravijo, da se bo že naučil in naj ne delam drame, mene pa skrbi, saj si res ne želim, da bi bil v šoli zaradi »hrestanja« tarča posmeha. Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor in vam želim še veliko uspeha pri vašem delu.Opisane težave z izreko šumnikov in glasu r so pri predšolskih otrocih kar pogoste. Glas r in šumniki se v razvoju glasov pojavijo na koncu, in sicer se razvijajo nekje do 5. leta ali malo dlje. Otroci so med seboj različni in tudi govorno-jezikovni razvoj pri sorojencih lahko poteka zelo različno. Starši pogosto menijo, da se bodo odstopanja v izreki določenih glasov spontano popravila z razvojem otroka, vendar večinoma ni tako.Kot ugotavljate že sami, je čas, da vaš petletni sin obišče logopeda. Kadar otroci napačno izgovarjajo glas r, logopedi med drugim najprej preverimo gibljivost govornih organov, še posebno jezička. Če ugotovimo, da je jeziček dobro gibljiv (da ga otrok z lahkoto dvigne proti nosku in giba z njim v vse strani …), je to znak, da se bo otrok pravilne izreke glasu r z veliko verjetnostjo lahko naučil dokaj hitro. Otrok je bližje ustrezni izreki, če namesto r izgovarja l, saj pri tem glasu jeziček dviga, kar pomeni, da že ima določeno gibljivost.Dlje od glasu r smo običajno, če ga otrok izpušča ali nadomešča z glasom j – jiba, jaca, jak – pri izreki tega glasu jezik »počiva« na dnu ustne votline in nič ne »telovadi navzgor«, kar pomeni, da ne pridobiva gibljivosti. Prav tako je korekcija glasu r nekoliko dolgotrajnejša, če ga otrok izreka grlno – pogrkovano. Kadar ugotavljamo, da je jeziček okoren, zadebeljen ali ima otrok kratko podjezično vez, bo potrebnih veliko vaj za razgibavanje jezika in drugih govornih organov, zato je obiskovanje logopeda potrebno že prej (med 3. in 4. letom starosti).Ravno tako je za nepravilno izreko sičnikov in šumnikov (sigmatizem) lahko veliko različnih vzrokov. Logoped oceni, kakšne vaje otrok potrebuje glede na vzrok in način napačne izreke omenjenih glasov (ali glasove menja, jih nadomešča z drugimi ali jih izgovarja tako, da potiska jeziček naprej in uhaja iz ust ali uhaja zrak ob strani ...).Zato je nujen pregled pri logopedu, da izbere vaje, ki otroku najbolj ustrezajo. Zelo pomembno je, da starši sledite navodilom in nasvetom logopeda in da vaje postanejo del vsakdana. Staršem svetujem, naj otroka ne sprašujejo, ali bi naredil vaje, lahko se pogajajo le o tem, ali bi jih naredil zdaj ali pozneje. Tako bo sčasoma to sprejel kot dnevno rutino, kot recimo umivanje zob.Majhnega otroka lahko za izvajanje vaj motivirate z zbiranjem nalepk ali zvezdic in z majhnimi nagradami, ki sledijo, ko jih zbere določeno število. Seveda lahko nekatere vaje opravite med igro – brnenje avtomobila lahko posnemate že med vožnjo z avtom, kdaj vadite tudi med sprehodom … Vendar je dobro, če se pri določenih usedete in vadite ob zvezku in sličicah, ki jih nalepite pri logopedu. Tako bo otrok pridobival koncentracijo, vztrajnost, boljše poslušanje in bo hkrati z izboljšanjem govora pridobil veščine, ki so potrebne za uspešno opismenjevanje.Ni pa ga treba siliti v spoznavanje črk in ga opismenjevati pred vstopom v šolo, če za to še nima interesa. Raje več časa posvetite govornim vajam, vajam poslušanja (zapisane so v priročniku Liba laca lak – Kako otroku pomagamo do boljšega govora), ki lahko ravno tako potekajo med igro. Prepričana sem, da boste našli način, ki bo pritegnil vašega sinka. Torej, vaša pot je najprej po na­pot­nico k pediatru in nato k logopedu. Obstajajo pa tudi ambulante, ki delujejo samoplačniško.