Piči Miško na poligon življenja

Če so Gospodova pota čudna, skrivnostna, zakaj ne bi bila zanimiva tudi človekova? Tista, ki jih ubirata Klara Avsenik Žagar in Klemen Žagar, skupaj imata 60 let, a pravično polovično razdeljenih, so posejana z iskanjem in najdevanjem novega, s samospoznanji in spoznavanji partnerja, z menjavami kaosa in reda, negotovosti in stabilnosti, širnega sveta in malo manj prostornega kombija, čudovitih toplih dni pred zidanico in premrzlih zim za bivanje v dolenjski odmaknjenosti.