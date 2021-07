Piranski svetilnik: Krona najzahodnejšega dela naše obale

V nadaljevanju preberite:



Naš umetnostnozgodovinski obmorski biser Piran si težko predstavljamo brez svetilnika na konici ozkega polotoka. Prav tam na rtu Madona oziroma Punti je le tristo metrov stran v morju najgloblja točka Tržaškega zaliva. Ta je pomorščakom od nekdaj vzbujala strah. Med obiskom svetilnika, ki je začel delovati leta 1872, nam je z obilo zanimivimi podatki iz preteklosti in sedanjosti znamenitega svetilnika postregla domačinka in avtorica knjige o njem Daniela Paliaga Janković, sicer upokojena profesorica italijanščine in francoščine. Med drugim je povedala, kateri znani umetniki so živeli v svetilniku v minulem stoletju, kaj se je zgodilo z edinstvenim vodnjakom, ki ni nikoli presahnil, in kako dolgo že čakajo na obnovo nekdanjih bivalnih prostorov, ki ne le kličejo, temveč kričijo po zaščiti.