Po meri Viktatorja in vožda

V nedeljo so potekale dvoje volitve, ki so pritegnile več pozornosti, kot jih običajno. Madžarska in Srbija sta poleg tako rekoč ruskega protektorata Belorusije redki državi v Evropi – prva je tudi članica Evropske unije –, iz katerih kljub invaziji na Ukrajino ni slišati preveč kritike Rusije. Deloma so v ozadju gospodarski interesi, predvsem odvisnost obeh držav od ruskih energentov. Deloma so vzroki geopolitični, v primeru Srbije pa gre tudi za reminiscenco na staro slovansko prijateljstvo in v vojnah kaljeno zavezništvo. Vsaj deloma pa je položaj Madžarske in Srbije povezan tudi s tem, da sta na čelu teh držav že dolgo politika putinovskega tipa, se pravi podobna ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.