Politico: Trumpov oboževalec Janša blokira EU

Največji Trumpov privrženec v Sloveniji je ugrabil prenos oblasti v EU, danes piše bruseljski portal Politico v svojem novičniku (Playbooku).

V pregledu komisarskega zapleta ugotavljajo, da je notranja politika v Sloveniji dosegla srce Bruslja in lahko povzroči nadaljnje zamude pri imenovanju evropske komisije. »In kdo je oseba, ki to uporablja kot orožje? Janez Janša, populistični nekdanji premier in zdaj opozicijski vodja, ki obožuje Trumpa,« pišejo.

Opozarjajo, da lahko Franc Breznik (SDS) z odlašanjem sklica državnozborskega odbora za EU, ki ga vodi, povzroči zamudo, ki bi trajala do dva tedna. V evropski komisiji so že tako preložili predstavitve komisarskega kolegija na torek s sklicevanjem na postopke v Sloveniji.

Pod prisilo iz Bruslja?

Opozicija po pisanju Politica želi prisiliti vlado, da pove, da Tomaž Vesel ni hotel odstopiti, temveč ga je k temu prisilil premier Robert Golob, ki je bil pod pritiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen.

»Naša pravica je vedeti, kaj je Ursula von der Leyen zahtevala od vlade in zakaj se je vlada odločila, da zamenja kandidata,« v Politicu citirajo evropskega poslanca iz vrst NSi Mateja Tonina. Njegov poslanski kolega Matjaž Nemec (SD) pa je dejal, da ima Janša enako miselnost kot Viktor Orbán. »Uživa v tem, da ga moramo zdaj spet upoštevati kot figuro na evropskem področju,« je dejal.

Romana Tomc: Opozicija ni kriva za napake vlade »Če bi premier Golob ob pravem času imenoval pravo osebo, ne bi bilo zamude. Slovenski parlament, ki spoštuje svoj postopek, ni nič drugega kot demokratičen. Slovenska opozicija ni tista, ki bi jo bilo treba kriviti za napako vlade,« se je na Politicovo pisanje na X odzvala vodja slovenske delegacije v EPP Romana Tomc.

Janša v EPP kot ironija

To, da je Janševa SDS v EPP, v kateri je tudi Ursula von der Leyen, se Politicu zdi ironično. So pa opozorili, da so Janševi evropski poslanci glasovali proti njeni izvolitvi. Citirajo tudi premiera Goloba, ki je dejal, da zapleti ne povzročajo škode ugledu Slovenije. »Če to moraš reči …« so porogljivo dodali.

Madžarski premier Viktor Orbán je že dolga leta v sporu z Brusljem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Navajajo tudi Breznikove trditve, da želi videti domnevno pismo Ursul von der Leyen Robertu Golobu kot pogoj za sklic seje odbora za EU. Zapleti pa so tudi znamenje, da bi lahko nastale dodatne zamude, če bi evropski poslanci zavrnili Orbánovega komisarskega kandidata Olivérja Várhelyija.

Navajajo tudi ugibanja, da je Ursula von der Leyen Sloveniji v zameno za Vesela za novo kandidatko ponudila resor širitve v prihodnji evropski komisiji pod njenim vodstvom.