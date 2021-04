Poskus zmanjšanja zaščite evropskih čebel

V nadaljevanju preberite:

Brez čebel bi človeštvo izumrlo, to je jasno kot beli dan. Pa vendar se nekateri vedejo, kot bi bili večji od narave. V drugi polovici marca je predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč v javnem pismu opozoril, da Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pripravlja revizijo smernic o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele; šlo naj bi za rahljanje ukrepov za zaščito teh in drugih ključnih opraševalcev. Za podrobnejši komentar smo med drugim prosili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ki se je izrekel proti načrtovanim spremembam, ter priznano čebelarko in biologinjo Andrejo Stankovič. Boji se, da bomo morali, potem ko bo koronaobdobje za nami, poslušati svoje posojilodajalce in sprejemati stvari, ki niso tako dobre za nas.