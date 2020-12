Pomembno je razumeti, kako nekdo, ki je odkrito ali prikrito narcisoiden, deluje v medčloveških odnosih, saj to vedenje pomaga preprečiti, da bi drugi postali njegove žrtve. Kako so nastali ti »povprečni narcisi«, ki se, čeprav ne premorejo nobene družbeno priznane kvalitete, imajo za središče sveta in od drugih pričakujejo, da z njimi ravnajo temu primerno?