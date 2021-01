Prestolnica v izrednem stanju

Ustoličenje novega ameriškega predsednika je običajno praznovanje ameriške zavezanosti k mirnemu prenosu oblasti, po letu pandemije, mestnih nemirov in na koncu vdora v kongres pa v ZDA ni nič več običajnega. V parku National Mall ne bo množic navdušenih državljanov, ampak do zob oboroženi pripadniki varnostnih sil in nacionalne garde. Tisoči so tam že zdaj, potem ko so se v bunkerjih skriti kongresniki na prvo januarsko sredo bali za svoja življenja, ustoličenje novega predsednika pa bo po dosedanjih poročilih varovalo več kot dvajset tisoč vojaških rezervistov.

​Dvajsetega januarja bosta kot predsednik in podpredsednica prisegla Joe Biden in Kamala Harris. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Čeki in cepljenje

Lady Gaga bo na inavguraciji zapela ameriško himno. FOTO: Danny Moloshok/Reuters



Na slovesnosti, ki bo potekala ob strogih varnostnih ukrepih, bo sodelovala tudi Jennifer Lopez. FOTO: Gary Hers­horn/Reuters

Res so bili predhodniki današnje nacionalne garde navzoči že na ustoličenju prvega predsednika ZDAin vseh po njem, letošnji varnostni ukrepi pa so vendarle izjemni. V strahu pred širjenjem covida-19 jih je spodbudila že pandemija, vdor v kongres pa jih je še podeseteril. Mnogi privrženci predsednika Trumpa še na­prej ne sprejemajo volilnega poraza in zvezni preiskovalni urad FBI se boji še hujših nemirov. Ne le v prestolnici, ampak po vsej državi, Washington D.C. pa bi vendarle lahko bil najpomembnejša tarča razočaranih in jeznih državljanov, potem ko je Trump na zborovanju pred vdorom v kongres ponavljal prepričanje o velikih volilnih prevarah.Republikanskega predsednika je 3. novembra volilo več kot 74 milijonov ljudi in številni med njimi se čutijo prevarane, jezo pa še krepi medijski in spletni obračun z njihovimi glasovi. Velika družbena omrežja kot Twitter in Facebook so s svojih portalov izgnala predsednika in številne druge člane ameriške desnice, tehnološki velikani kot Apple in Amazon še konservativne aplikacije kot Parler. Mnogi volivci republikanskega predsednika se počutijo »ukinjene« in novi predsednikza vsak primer iz domačega Delawara na ustoličenje ne bo pripotoval po železnici. Varnostne sile se preveč bojijo morebitnih nasilnih protestov na washingtonski glavni železniški postaji le streljaj od kongresnih stavb.Takšni razkoli ne motijo veselja Bidnovih privržencev zaradi zmage njihove politične linije, ustoličenje 20. januarja okrog poldneva bodo z veseljem gledali na domačih televizijskih ali računalniških zaslonih. Po himni v izvedbibo prisego brala, ki bo kot prva temnopolta predstojnica gasilskega oddelka v geor­gijskem South Fultonu predstavljala premagovanje ameriških razkolov. Je tudi predsednica tamkajšnje gasilske sindikalne zveze, prve delavske organizacije, ki je podprla Bidnovo predsedniško kampanjo. Med vidnimi nastopajočimi napovedujejo prejemnico priznanja za mlade pesnike, pri obredu bosta sodelovala katoliški duhovnikin evangeličanski pastor, oba dolgoletna znanca Bidnove družine.Besede o enotnosti državljanov in države, ki jih bo v obilici slišati na Bidnovem ustoličenju, pa bodo zasenčili načrti senatne obsodbe republikanca Trumpa po obtožnici minuli teden v predstavniškem domu. Tako radikalnemu obračunavanju vsaj minuli teden ni nasprotoval niti novi demokratski predsednik, ki bo ljudstvo poskušal pridobiti s 1900 milijard dolarjev vrednim reševalnim paketom zaradi pandemije. V njem bodo čeki za skupaj dva tisoč dolarjev, ki bodo namenjeni Američanom pod določeno mejo dohodka, povišanje najnižje zajamčene plače na petnajst dolarjev ter obljuba, da bo pod njegovim vodstvom cepljenje prebivalstva proti novemu koronavirusu potekalo bolje kot doslej.Tako radodarno pomoč za premagovanje zdravstvenih in gospodarskih stisk je zagovarjal tudi Trump in se zaradi tega sprl z nekaterimi kongresnimi voditelji svoje stranke. Republikanski spori bodo le še olajšali delo Bidnu in predsednici predstavniškega domapri obračunavanju s Trum­pom in njegovimi, nedavna raziskava javnega mnenja Ipsosa in Axiosa pa vendarle kaže visoko podporo konservativnih volivcev odhajajočemu predsedniku; Donalda Trumpa tudi po ustavni obtožbi podpirata dve tretjini republikancev. Republikanski prvak je že prej naznanil, da se ne bo udeležil ustoličenja svojega demokratskega naslednika, in Joe Biden nima nič proti. Minuli teden je dejal, da je to ena redkih stvari, o katerih soglašata.Zato pa neimenovani viri iz vzhodnega krila Bele hiše poročajo, da zaradi selitve ni prav nič žalostna prva dama slovenskega rodu. Kot je poročala televizijska postaja CNN, se je nanjo začela skrivaj pripravljati še v času, ko njen predsedniški mož še ni priznaval nove administracije. Na skrivaj je menda pripravljala tudi navodila Bidnovi soprogi Jill za lažji prevzem zahtevne naloge, ne kaže pa, ali ji bo vsaj to lahko predala pri tradicionalnem čaju prvih dam.