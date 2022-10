Pripravljena na pustolovščine

V nadaljevanju preberite:

Od leta 1970, ko se je Susan Sarandon prvič pojavila na filmskem platnu, do danes je nanizala paleto nepozabnih vlog in bila zanje ovenčana s številnimi nagradami, tudi najprestižnejšo, oskarjem. Bila je Louise Sawyer v nepozabnem road movieju Thelma in Louise, nuna Helen Prejean, ki tolaži morilca, obsojenega na smrt, v Zadnjem sprehodu, ena od treh čarovnic iz Eastwi­cka, ki se soočijo z nadnaravnim v podobi Jacka Nicholsona, in trmasta Marmee March v zgodovinski drami Čas deklištva.