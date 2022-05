Privilegij je, da si delimo to izkušnjo

V nadaljevanju preberite:

»Festivalska ekipa je že v nestrpnem pričakovanju začetka letošnje izvedbe Borštnikovega srečanja. Mesto je festival že pred desetletji sprejelo za svojega, zdaj je Borštnikovo srečanje ena najpomembnejših mestnih znamk na področju kulture, ki pomembno sooblikuje identitetno podobo mesta, predstavlja okno v mednarodni prostor in je široka, vključujoča umetniško-gledališka platforma, ki navdihuje in povezuje. Maribor ceni bogato tradicijo tega festivala in aktualna razvojna prizadevanja in mislim, da je ta spoštljivi odnos vzajemen, ker programe oblikujemo z mislijo na mesto in lokalno skupnost,« pred začetkom že 57. festivala Borštnikovo srečanje pravi njegov umetniški direktor Aleš Novak.