Radeški bik s krili, ki ni odletel previsoko

Seznam nogometašev, ki so jim v najstniških letih prerokovali bleščečo prihodnost, a so nato pod dežnikom velikih klubov pregoreli, je vsako sezono daljši. Benjamina Šeška so snubili številni evropski velikani, 19-letni Radečan pa se je na koncu odločil za »najvarnejšo« ponudbo: za 24 milijonov evrov, kar je nov slovenski rekord, bo prihodnje poletje Salzburg zamenjal za Leipzig.