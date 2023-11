Radivoje Bukvić: Zgodovina se ponavlja tistim, ki jo pozabljajo

V nadaljevanju preberite:

Film Varuhi formule, v katerem ima glavno vlogo, je odprl festival Liffe, občinstvo na ljubljanski premieri pa ga je nagradilo s 15-minutnimi stoječimi ovacijami. Radivoje Bukvić, ki bo v ponedeljek dopolnil 45 let, je eden najzanimivejših igralcev nekdanje skupne domovine. Spomnimo se ga kot Uroša Perića iz serije Besa, ki smo jo gledali tudi pri nas, med drugim pa smo ga opazili v filmih Coco Chanel & Igor Stravinsky z Madsom Mikkelsenom, Ugrabljeni z Liamom Neesonom in Umri pokončno: Dober dan za smrt z Bruceom Willisom. V Varuhih formule režiserja Dragana Bjelogrlića, ki prikazuje resnične dogodke po nesreči v jedrskem reaktorju Vinča pri Beogradu, ki so pripeljali do revolucionarnega odkritja v medicini, je ambiciozni jedrski fizik Dragoslav Popović, ki je za znanstveni preboj pripravljen tvegati marsikaj.