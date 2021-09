Rekorderka glasbene industrije

V nadaljevanju preberite:

Seveda se marsikdo zmrduje, da obstaja veliko pevk, ki bolje pojejo. In nikjer ne piše, da nimajo prav. Marsikdo ji tudi očita, da se množice na njene koncerte zgrinjajo bolj zaradi ekstravagantnega doživetja in naslajanja nad njeno postavo v oprijetih kostumih kot zaradi njene glasbe. Da skratka več služi s stasom kot glasom. Da je bolj slavna zaradi življenskega sloga in moža kot zaradi svojega ustvarjanja. A ti so v manjšini. Tudi glasbeni kritiki se večinoma strinjajo, da ima Teksačanka Beyoncé Giselle Knowles-Carter, znana predvsem pod umetniškim imenom Beyoncé, ki je danes dopolnila 40 let, tudi izjemen glas in glasbeni talent. Vse drugo je le dodatek, ki jo je dvignil nad druge odlične pevke.