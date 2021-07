Rekreacija po meri epidemije

V nadaljevanju preberite:

Tenis je eden od devetih športov, v katerih so se športniki za kolajne potegovali že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896 v Atenah. Toda ta priljubljena igra z loparji, katere začetki menda segajo v 12. stoletje, ko so v Franciji tekmovali v odbijanju žogice z dlanjo, je morala zaradi spora med Mednarodno teniško zvezo in Mednarodnim olimpijskim komitejem prestati večdesetletni olimpijski mrk. Potem ko so jo leta 1924 črtali s seznama, so profesionalci na olimpijskem turnirju smeli zaigrati šele v Seulu leta 1988.



Prvo zmago za Slovenijo je na olimpijskih igrah v Atenah 2004 dosegla Maja Matevžič, potem ko je v prvem kolu turnirja premagala Japonko Saori Obata s 7:6 in 7:5. S teniško igralko, ki se je zaradi težav s poškodbami upokojila pri 26 letih, smo se pogovarjali o tem, kako se pravilno lotiti teniškega treninga, čemu se izogibati in zakaj je pri tenisu »vse v glavi«.