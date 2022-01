Renato Zanella: Ljubljana je pravi kraj za zaključek moje poti

V članku preberite:

»Imam moč, da v ljudeh prebudim čustva. Ko se to zgodi, iz naše hiše odidejo drugačni, kot so vstopili vanjo. Ne morem drugače, kot da to izkoristim,« pravi Renato Zanella, ki je pred letom dni kot umetniški direktor prevzel vodenje baleta v SNG Opera in balet Ljubljana. Svoj poklic dojema kot misijo, zato ni čudno, da je v svoji bogati plesni in koreografski karieri več kot 40-krat zamenjal domovanje. Sledi ideji, da mora vsak od nas poiskati odgovor na vprašanje, kaj lahko sam prispeva družbi. Odgovor zase pozna že dolgo.