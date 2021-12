Rodil sem se za ti dve uri na odru

Verjetno ga ni Slovenca (in širše), ki ne bi poznal kakšne njegove pesmi. Je legenda glasbene scene, na kateri je od konca 70. let prejšnjega stoletja, ko je na odre stopil kot frontman mariborske rock skupine Lačni Franz. Že skoraj 30 let hodi tudi po solo glasbeni poti, na kateri sodeluje z množico drugih ustvarjalcev in ustvarja v množici različnih glasbenih žanrov. Prejšnji teden je nastopal s Franzi v srbskem Kraljevu, prihodnji teden bo dvakrat nastopil s hrvaškimi kolegi v Cankarjevem domu. Poleg tega je Zoran Predin pisatelj, zdaj končuje svoj drugi roman.