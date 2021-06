Sanja Nešković Peršin: Ne maram se preveč ozirati nazaj

V nadaljevanju preberite:



Sanja Nešković Peršin, tudi prejemnica Župančičeve nagrade za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture v mestu Ljubljana leta 2019, je mislila, da si bo po upokojitvi malce odpočila, a ima še več dela kot prej. V ljubljanskih Prulah sva se pogovarjali o lepotah in tegobah baletnega poklica, izkušnji vodenja, ki jo je dobila med letoma 2014 in 2019 kot umetniška vodja baleta SNG Opere in baleta Ljubljana, ter o pomembnih lekcijah, ki jih prinaša stik z umetnostjo in visoko estetiko. Tisto, ki te razgali vse do duše in ti hkrati prinese mir.