Saša Einsiedler: Zdaj veliko lažje kot prej rečem ne

Srečanje z vedno nalezljivo in prisrčno nasmejano nekdanjo veliko televizijsko zvezdo Sašo Einsiedler pusti močan vtis. V zgodnjem dopoldnevu za Bežigradom, kjer s kolegico v prostoru Viva02, odetem v zlate odtenke, obiskovalcem pomagata do boljšega počutja, samopodobe in večjega uspeha, je na začetku najinega srečanja rosilo; ob slovesu pa so kljub drugačni vremenski napovedi sivino odločno pregnali sončni žarki.

Saša me sprejme s pristnim nasmehom, takoj ko se po­slovi od obiskovalke pred menoj. Že dolgo se nisva videli, ugotoviva, potem ko se spontano objameva. Nežno me opomni, da se je treba objeti ne površno od strani, temveč »srček na srček«, saj se le tako vibracija obeh dvigne na višjo raven. Januarja jo bomo lahko spremljali v resničnostnem šovu V Plusu, ki bo ljudi učil, kako iz minusa priti v plus – tako finančno kot čustveno.

Iskreno radi pomagate ljudem, da bi se kar najbolj razvili in bili bolj zadovoljni v svoji koži. Imate kopico certifikatov. Kateri naziv vam je najbližji: komunikacijska svetovalka, mentorica ali trenerka za osebnostni razvoj?

V tujini imajo odlično poimenovanje mindset coach. Kako bi to kar najbolje prevedli v slovenščino? V elektronski pošti imam opis »odkrivanje in razvoj lastnih zmožnosti«. Inštruktorica za miselno naravnanost? Zadnje čase še najraje uporabljam preprost opis »mentorica za uspeh«.

Po tej poklicni poti hodite približno trinajst let. Nekateri v številkah najdejo svojo resnico in navdih. Trinajstica je za nekatere nesrečna, drugi jo vidijo kot simbol sreče in ljubezni. Kaj števila pomenijo vam?

Številkam nikoli nisem namenjala velike pozornosti. Res pa je, da kadar na zaslonu telefona ali na radiu v avtu vidim, da je ura 11:11 ali 13:13 ali katero koli ujemajočo se kombinacijo, si rečem: Super! To je zame znak neke usklajenosti. Kadar nikakor nisem v harmoniji in vidim kaj takšnega, me to spodbudi, da globoko vdihnem in si rečem: Aha, moram biti bolj ozaveščena, prisotna tukaj in zdaj!