Še vedno je preveč potrebe po trpljenju

V nadaljevanju še preberite:



V času, ko veliko ljudi dela od doma, postaja ključna samodisciplina. Zgolj akcija ne zadostuje, saj brez sprotnega samoocenjevanja in ustreznega odziva na lastne potrebe režemo krila ustvarjalnosti, se oddaljujemo od dobrega počutja in ogrožamo svoje zdravje. O t. i. samocoachingu smo se v prostorih izobraževalnega centra za odrasle Glotta Nova pogovarjali z višjo predavateljico in coachinjo Urško Vahtar in prof. dr. Tatjano Dragovič Andersen, MCC (Master Certified Coach), ki živi na Danskem. Temelj vsega je, da sami s seboj ustvarimo pravo, zdravo zavezništvo.