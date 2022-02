Sedem desetletij Elizabete II: Neuklonljiva, trdoživa, platinasta

V članku preberite:

Pred trdoživo kraljico Elizabeto II., monarhinjo z najdaljšim stažem v britanski zgodovini, je veličastno leto. To nedeljo, 6. februarja 2022, bo minilo natanko 70 let, odkar je po očetovi smrti kot najstarejša hči pri 25 letih prevzela žezlo britanskega imperija. Večdnevno praznovanje ob njenem platinastem jubileju bo v začetku junija, a tokrat veselja ne bo mogla deliti s soprogom princem Filipom, ki se je aprila lani pri 99 letih poslovil za vedno. Nejasno je tudi, ali se bo ob njej zbrala celotna, vse bolj sprta družina, jubilejno leto pa bi lahko zasenčili tudi zelo neprijetni dogodki, kot sta sodni proces proti njenemu sinu Andrewu in izid biografije vnuka Harryja, vojvode Susseškega.