Silva Čušin: Ega se mi ne ljubi trositi na vse strani

Silva Čušin, prvakinja ljubljanske Drame, pravi, da se z leti ni nič spremenilo: »Še zmeraj je tako, kot bi bila vedno znova na začetku.« V bogati karieri se je poglobila v vrsto najrazličnejših likov in si za njihove interpretacije prislužila osupljivo število nagrad, od Borštnikovega prstana do žlahtne komedijantke, lani pa so ji za filmski opus podelili nagrado Ita Rina. Čeprav bi se ob takih dosežkih lahko s ponosom ozrla nazaj, tega ne počne, preveč se ji dogaja v tem trenutku. In ravno živeti s trenutkom je bistvo igralskega poklica, pravi.