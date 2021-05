Sin je najboljši komik na svetu

V nadaljevanju preberite:

Simpatičnega radijskega in televizijskega voditelja Klemna Bučana odlikuje izjemna sposobnost improvizacije na stand up odrih, uveljavil pa se je tudi kot povezovalec raznih dogodkov, na katerih z lahkoto odigra še didžeja. Velik ljubitelj filma Forrest Gump nam je v svojem igrivem slogu zaupal, kaj v času epidemije najbolj pogreša in kje v prestolnici se najraje sprošča s svojima dragima Lejlo in Kasperjem.

Ste eden od začetnikov stand upa v Sloveniji. Kako vas je potegnilo v to zvrst komedije, kako se je začela vaša zgodba in koliko pogrešate nastope v živo?

Uf, to moram pa zdaj prevrteti čas nazaj, vsaj 15 let in še kakšno leto zraven. Vse se je začelo s filmom Tu pa tam, kjer sem na snemanju spoznal Mikija Bubulja, ki me je povabil k sodelovanju pri predstavi, komediji Izbrisani. Dve leti smo tako nastopali po Sloveniji in najbolj sem užival prav v trenutkih, ko se je publika smejala, tega sem si želel še več, še bolj pogosto, in nisem bil edini. Miki, Ranko Babič in Mladen Pahović, vsi soigralci v predstavi, so se s stand upom začeli ukvarjati že prej in nekako me je potegnilo, želel sem se tudi sam preizkusiti v tej vlogi, pa me je Miki kar malo brez moje vednosti napisal na line up za večer mladih upov, 17. maja 2006 v Kranju. Tam sem se prvič preizkusil na odru, z mano je tisti večer debitiral tudi Tin Vodopivec, s katerim sva potem zelo veliko nastopala skupaj.