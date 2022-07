Širina morja je nenadomestljiva

V nadaljevanju preberite:

Publicistko, prevajalko, pisateljico in urednico prvega ženskega lista Slovenka je upodobila igralka SLG Celje Lučka Počkaj, ki je tako kot njena filmska junakinja Tržačanka in tudi po letih življenja v prestolnici pravi, da se nič ne more primerjati z razgledom na morje.