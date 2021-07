Slavni otroci slavnih staršev

V nadaljevanju preberite:

Naslovnico dvojne poletne številke ameriškega Vogua krasi Kaia Gerber, ki je pri devetnajstih eden najuspešnejših svetovnih modelov in izrezana mama Cindy Crawford. V Cannesu sta Dylan in Harper Penn predstavljala film Dan zastave (Flag Day). Brooklyn in Romeo Beckham sta uspešna modela, v svetu mode sta vroči imeni tudi Georgia May Jag­ger in Lily-Rose Depp. Vsi našteti imajo eno skupno točko – slavne starše. Ne glede na to, koliko se trudijo in kako uspeš­ni so pri svojem delu, nad njimi vedno visi senca dvoma: bi prišli tako daleč tudi brez slavnega očka in mamice? Hollywoodske igralske dinastije pa še zdaleč niso nekaj novega in usodo zgoraj omenjenih so v zgodovini izkusili že mnogi.