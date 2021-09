Imamo naravo, šnops in potico. Ni, da ni

V nadaljevanju preberite:

Miha Mazzini in Noah Charney sta vse prej kot neznana pisatelja, Ivan Mitrevski je znan ilustrator. Koroni v brk so zadnji dve leti ustvarili izjemno zabavno knjigo Skrivna zgodovina Slovenije, v kateri na satiričen način obdelujejo manj znana in tudi manj dokazana dogajanja v preteklosti naše države. Čeprav je Charney Američan, namreč osem let stalno živi v Sloveniji, kjer ima tudi družino.



Ko združijo moči trije izkušeni in duhoviti knjižni mački, je dobro branje zagotovljeno. Skrivna zgodovina Slovenije je izšla prejšnji mesec. Ta zapis je bolj kot intervju pomenek treh prijateljev ob pivu. Kar je tudi bil.