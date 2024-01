Slovenija je prej slaba mačeha kot dobra mati

V nadaljevanju preberite:

Nemčija nekdanji kanclerki Angeli Merkel, ki je vlado vodila v letih od 2005 do 2021, še vedno velikodušno odmerja denar, med drugim za plačilo asistentke, ki skrbi za njeno pričesko in ličenje, vključno z bivanjem, ko gre nekdanja kanclerka na pot. V njenem uradu pravijo, da ji stilistka pripada za nastope na javnih prireditvah in dogodkih, ki niso javni, vendar so povezani z obveznostmi, ki izhajajo iz njenega nekdanjega položaja. Nekdanji najvišji slovenski politiki, s predsedniki in premieri na čelu, lahko o podobnih ugodnostih samo sanjajo. Primerjave s tujino kažejo, da je naša država do svojih nekdanjih voditeljev prej slaba mačeha kot dobra mati.