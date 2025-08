Smo vizualna bitja. Najprej jemo z očmi

V nadaljevanju preberite:

Gruša Zorn je etnologinja in umetnostna zgodovinarka, ki se je odločila, da bo združila dve svoji strasti, hrano in umetnost. Postala je ena vidnejših oblikovalk hrane (foodstilistka) pri nas, njeni krožniki so videti kot platna slikarskih mojstrov.

Med drugim je stilirala hrano za slovenska podjetja in mednarodne multinacionalke (Argeta, Mercator, Tuš, Leone, Planica, Petrol, Lidl, Hofer, Philadelphia, Aldi, McDonald's, KitchenAid, Knorr, Oreo …) v oglasih in kampanjah, ki so se vrteli doma in po svetu. Trenutno vodi delavnice za zdravo prehrano, tako z Mojco Sekulič kot Terezo Poljanič, s katero sta združili moči pri delavnicah o fermentaciji, v cateringih ter kreiranju novih okusov in novih receptov. Prav zdaj sta vstopili v nov izziv, tako imenovani brezalkoholni paring, ki sta ga naredili za restavracijo Vile Muhr v Bohinju.