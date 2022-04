Spim bolj malo, saj sanjam čez dan

Deset let je delal kot poklicni fotograf, počel pa je še marsikaj. Več kot trideset let je znan predvsem kot človek, ki je vsaj v Sloveniji tako rekoč sinonim za letenje. Njegov Pipistrel iz Ajdovščine prodaja letala po vsem svetu in je pionir na področju elektrifikacije letalstva. Pred kratkim je Ivo Boscarol (letnik 1956) javnost presenetil z novico, da je podjetje prodal ameriški korporaciji Textron. A to ne pomeni, da bo podjetnik, ki zaradi ostrega jezika večkrat razburja, šel v pokoj in lovil ribe. Ima še velike načrte.

Del kupnine – za katero noče povedati oziroma, kot pravi, sploh ne ve, kako visoka bo –, zajetnih 25 milijonov evrov, je podaril ajdovski občini za javno dobro. Mimogrede, gre za znesek, primerljiv z letnim proračunom občine. Napoveduje pa še marsikaj zanimivega, tudi nove donacije. Naslednjo že aprila.