Spletla je verigo iz ljudi in zmagala

Na njeni sliki so upodobljeni ljudje, ki se držijo drug drugega, vsi pa so odvisni od Zemlje, ki jih s pletilkami povezuje. »Za idejo sem potrebovala približno teden dni. Najprej nam je učiteljica v šoli predstavila natečaj in naročila, naj razmislimo o ideji za risbo, potem pa smo začeli ustvarjati,« je povedala 13-letna Anja, ki se je v tem času ravno učila plesti in kvačkati, pod vtisom pentelj, ki so vse enako pomembne v pletivu in odvisne druga od druge, saj pade cela vrsta, če izpustiš eno samo, pa je dokončno oblikovala idejo.

Odločila se je za risbo na beli podlagi, sama je izbrala tudi spekter barv, ki jih je uporabila za risan­je minimalističnega motiva. Ni ustvarjala z mislijo, da lahko na natečaju zmaga. »Ne, ne. To pa zagotovo ne. Predstavljala sem si, da se bo izgubila med stotinami drugih risb. Ko sem izvedela za odločitev, nisem mogla dojeti. Prav tako ne moja mentorica,« pravi Anja.

Od Dunaja do Montreala

Zelo rada ima likovno vzgojo, a to ni njena edina strast: »V šoli mi je najboljša angleščina, pa tudi geografija. Drugače rišem in slikam tudi doma, pozimi rada smučam, poleti kolesarim.« V svojem poklicnem življenju se želi ukvarjati z oblikovanjem. »Za zdaj vem le to, da želim oblikovati. Morda oblačila, morda notranje prostore. Ne vidim pa se kot likovnico,« je odločena sogovornica.

Anjinega uspeha ni vesela le njena družina, ampak tudi sošolci. »Zelo so ponosni name,« pritrdi. Zmaga na natečaju pa zanjo pomeni tudi kar veliko obveznosti. Tako je bila v minulem tednu že na Dunaju na uradni podelitvi nagrad, konec junija pa bo odpotovala še v kanadski Montreal.

Nagrajenka pravi, da bi morali mladi več razmišljati o miru in da jih k temu zadnje tedne spodbuja vojna v Ukrajini: »Ko se o tem pogovarjamo v šoli, nas vse zaboli pri srcu. Dogodki v Ukrajini so nas pretresli. Na šoli zbiramo tudi humanitarno pomoč.«

Anja Rožen je ustvarjala pod mentorstvom učiteljice Alijane Tertinek. »Na šolo tedensko dobivamo vabila za sodelovanje na najraz­ličnejših natečajih in razpisih, s slovenjgraškim Lions klubom pa sodelujemo že več let. Anjina risba je izrazno zelo močna, a kljub temu si nismo upali niti sanjati, da bo prišla tako daleč, saj je konkurenca otroških risb zelo velika,« je razložila mentorica, ki Anje ne more prehvaliti. »Ne samo da je likovno nadarjena, pripravljena je tudi delati. Zelo je razmišljujoča. Tudi empatična. Vse jo zelo gane. Tudi to, kar se zdaj dogaja okoli nas. Spraševala je, na kakšen način lahko pomaga.«

To pa ni njena prva nagrada. V preteklem šolskem letu so se prijavili na likovni natečaj Muzeja pošte in telekomunikacij z naslovom Podari znamko Sloveniji za rojstni dan in je v svoji kategoriji osvojila glavno nagrado. »Letos pa je bila na likovnem natečaju Nariši obleko v organizaciji Srednje šole za modno oblikovanje iz Celja izbrana med deset finalistov,« je pojasnila Anjina učiteljica za likovni pouk in dodala, da Anja izstopa tudi na drugih področjih, predvsem v družboslovju. »Med učitelji slovi kot vestna, zanesljiva, odgovorna in iskrena učenka.«

Mir moramo zahtevati

Guverner Lions Slovenija Nino Maletič je ob tem povedal: »Gre za zgodovinski uspeh Slovenije. Z zmago smo se postavili ob bok Kitajcem in Indijcem, ki so zadnja leta zmagovali na natečaju, ki povezuje več kot 200 držav in 600.000 otrok z 200.000 osnovnih šol z vsega sveta. Samo na slovenskem natečaju je sodelovalo 94 osnovnih šol, 31 Lions klubov in 1000 učenk in učencev. Gre resnično za neverjeten dosežek, ki ima izjemno sporočilnost v tem času – za mir smo potrebni vsi.«

Svojo idejo za zmagovalno delo je oblikovala pod vtisom pentelj, ki so vse enako pomembne v pletivu in odvisne druga od druge. FOTO: Primafoto

Spodbujanje otrok k razmišljanju o svetovnem miru je tudi glavno vodilo zmagovalnega Lions kluba Slovenj Gradec. Kot pravi predsednik Aleš Prikeržnik: »Sodelujemo zaradi edinstvenosti natečaja. Vsako leto želimo k projektu pritegniti čim več šol in mentorjev ter otroke v naši regiji spodbujamo, da razmislijo o svoji viziji miru, strpnosti in medsebojnega razumevanja in na svoj način ustvarijo izdelke, povezane s vsakoletnim sloganom natečaja.«

Tudi nekdanji osnovnošolski ravnatelj Tone Gašper, ki je že dvanajst let koordinator slovenjgraškega Lions kluba za koroške osnovne šole, je vesel Anjinega uspeha: »Imeli smo že veliko finalistov tako na državni kot mednarodni ravni, a zmagovalca še nikoli.« Kar pa se miru tiče, Tone Gašper pravi, da si ga ne smemo le želeti, temveč ga moramo zahtevati.

Na slovenskem natečaju Plakat miru je sodelovalo 94 osnovnih šol, 31 Lions klubov in 1000 učenk in učencev. Drugo mesto je osvojila Nina Novak, učenka Osnovne šole Center Novo mesto, tretje pa Tisa Julija Golob, učenka Osnovne šole Olge Meglič Ptuj. Vsa dela slovenskih finalistov so do jutri, nedelje, 3. aprila, na ogled v Koroški galeriji likovnih umetnosti.