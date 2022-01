Srečanje z Jesperjem je bilo prelomni trenutek mojega življenja

V nadaljevanju preberite:

»Pa ste res neposlušna babica?« malo nagajivo vprašam Danico Vidmar, ki mi jo je nedavno predstavila skupna prijateljica. Vrne mi nasmeh: »Tako me je imenovala Ivana Gradišnik, direktorica slovenskega dela Familylaba, katerega krovno združenje Familylab International je ustanovil Jesper Juul. V resnici me je to presenetilo, saj neposlušnost ni bila nikoli moja lastnost. Bila sem zelo ubogljiv, čeprav v sebi jezen otrok, poslušna tudi pozneje, vedno, tako rekoč. Mislim, da me je tako opisala, ker premnoge babice sčasoma še bolj umolknejo, jaz pa sem sčasoma vedno bolj razločno in jasno govorila. Dokler se nisem na koncu odločila spregovoriti v obliki knjige.«