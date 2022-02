Sredi viharja z gore rešil psa

V nadaljevanju preberite:

Po facebooku se je pred dobrim tednom kot cunami razlila vest, da je nekje nad Kamniškim sedlom izginil pes. Kamniški gorski reševalci niso pomišljali in so takoj sprožili akcijo. Za srečen razplet zgodbe, ki se je začela, ko se je najstnik s svojim borderskim ovčarjem Jimmyjem v hribe odpravil počakat na sončni vzhod, je v nevarnih razmerah poskrbel Matjaž Šerkezi. Reševalci so se bali, da bi šel Jimmyja kdo iskat na svojo pest in bi se spravil v nevarnost. Šerkezi še pove, da ob iskanju človeka ni nikoli takšnega odziva družbenih omrežij.