Starši kot sužnji

Same sebe imajo za dobre starše le takrat, ko naredijo vse, da bi ga osrečili in mu omogočali občutenje ljubezni. Zadovoljstvo se porodi, ko se nekomu uresniči želja, občutek sreče pa takrat, ko se uresniči katera od največjih želja. Zato pot do otrokovega zadovoljstva in sreče vodi skozi uresničevanje in popuščanje njegovim željam. Zakaj starši počnejo vse to?