Svet pod gladino je izjemno pomemben

Pred približno šestimi leti se je profesor morske biologije Stephen Palumbi s kolegi potapljal na enem od odmaknjenih atolov v Tihem oceanu. Presenetilo ga je, kako polne življenja so bile vode. Koralni grebeni so sicer eni najbolj pestrih ekosistemov na planetu, vendar so tudi zelo ogroženi zaradi podnebnih sprememb, njihovo ribje bogastvo pa kopni zaradi pretiranega ribolova.

Tam je bilo vse drugače. Jate ogromnih rib papagajevk, ki jedo alge z odmrlih koral, pravi podvodni gozdovi v osemmetrske stolpe nagrmadenih koral, kot majhni nosorogi velike ribe ustnače in nešteti morski psi. Gre za atol Bikini, kjer so Američani v letih od 1946 do 1958 izvedli vrsto nadzemnih in podvodnih jedrskih poskusov. Zato tam ni ljudi, v okoliškem morju pa ni ribolova. Marsikdo se sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi povsod po svetu, tako kot na Bikiniju, nehali loviti ribe.