Svetlana Makarovič: Dokler v Slovencih živi uporniški duh, me ni strah

V nadaljevanju preberite:

Doma imam skoraj vse njene knjige, cedeji s šansoni so vsi obrabljeni od serijskega poslušanja ob ljubezenskih razočaranjih in tremo sem imela že, ko jo je bilo treba poklicati in se domeniti za intervju. »No ja, se bom že namazala,« je bila, ko sem omenila fotografa, slišati rahlo nejevoljna, ko sem ji omenila, da je ona vedno fejst, pa je planila v krohot in zapredla: »Pridite v bife Alzheimer.« Tako namreč pravi kavarni pod njenim oskrbovanim stanovanjem v Trnovem. 25. maja neuničljiva Svetlana Makarovič z gosti pripravlja zdaj že tradicionalen koncert, za katerega pravi, da je v teh časih nujno potreben. Po najbolj nenavadnem letu, kar smo jih doživeli, je za prihodnost Slovencev optimistična, »vse dokler v nas živi uporniški duh.«