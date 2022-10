Svetovni rekorder v potrpežljivosti

V nadaljevanju preberite:

September, Berlin, maraton, Eliud Kipchoge, svetovni rekord. Vse to smo že videli leta 2018, vmes je kenijski dolgoprogaš na neuradni tekmi prebil magično maratonsko mejo dveh ur in prepričljivo obranil naslov olimpijskega prvaka, zato njegov nedavni rekordni dosežek (2;01:09) poznavalcev ni pretirano presenetil. Kipchoge je postal globalno prepoznaven obraz, kar je za vzhodnoafriške tekače prej izjema kot pravilo. Če smo se pred desetimi leti spraševali, zakaj so kenijski maratonci neulovljivi za preostanek sveta, se danes glavno vprašanje glasi, zakaj je Kipchoge neulovljiv za preostanek Kenijcev.