Svoboda, da živim svoje življenje, je zame sveta

Južni Tirolec je sprijaznjen s staranjem, pri malone 78 letih je močno zaljubljen, srčika zapuščine človeka, ki si ni pustil vzeti pravice do začrtane življenjske poti, pa so, pravi, njegovi gorski muzeji. Pred dobrim tednom je pot po svetu v ljubljanskem Cankarjevem domu začel festival Zadnja odprava, na katerem se je Reinhold Messner s filmi in predavanjem predstavil kot alpinist, pustolovec in pripovedovalec. Iz Ljubljane se bo odprava podala po svetu, v središčne točke alpinizma, od katerih se bo Južni Tirolec simbolično poslovil.